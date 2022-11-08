Бензема может пропустить матч с «Кадисом», Рюдигер уже точно не сыграет за «Реал» до окончания ЧМ

Marca утверждает, что Карим Бензема вряд ли сыграет за «Реал» в игре против «Кадиса» в четверг.

Француз не смог завершить полноценную тренировку или потренироваться должным образом во вторник.

Он еще не достиг своего пикового уровня физической подготовки, и, возможно, ему придется пропустить игру в Кадисе.

Между тем, Антонио Рюдигер по-прежнему травмирован из-за растяжения бедра и определенно не примет участие в следующем матче Ла Лиги.