Бензема может пропустить матч с «Кадисом», Рюдигер уже точно не сыграет за «Реал» до окончания ЧМ
Marca утверждает, что Карим Бензема вряд ли сыграет за «Реал» в игре против «Кадиса» в четверг.
Француз не смог завершить полноценную тренировку или потренироваться должным образом во вторник.
Он еще не достиг своего пикового уровня физической подготовки, и, возможно, ему придется пропустить игру в Кадисе.
Между тем, Антонио Рюдигер по-прежнему травмирован из-за растяжения бедра и определенно не примет участие в следующем матче Ла Лиги.
Он будет играть за «Реал» только после перерыва на чемпионат мира, и его место в сборной Германии зависит от того, сможет ли он в ближайшее время восстановиться после травмы.
Комментарии