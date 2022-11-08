33 касания за 90 минут: Анчелотти оценивает игру Винисиуса в матче с «Райо»
Винисиус не показал своего лучшего выступления в матче против «Райо» со счетом 3:2 в понедельник.
Бразилец сделал всего 33 касания мяча за 90 минут на поле. Ему даже не удалось зафиксировать удар в створ или отдать голевую передачу. Только 11 его передач были точными.
После игры La Liga TV спросила Карло Анчелотти , что он думает о игре Вини-младшего.
«У Винисиуса была тяжелая игра, но не из-за проблем с арбитром, — сказал Анчелотти:
«В такой игре, когда мы не можем вывести мяч из обороны, нападающие страдают больше остальных. Обычно он находится под пристальным наблюдением.
Сегодня он не играл на том уровне, на котором обычно играл в течение сезона», — добавил тренер.
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