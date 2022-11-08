33 касания за 90 минут: Анчелотти оценивает игру Винисиуса в матче с «Райо»

Винисиус не показал своего лучшего выступления в матче против «Райо» со счетом 3:2 в понедельник.

Бразилец сделал всего 33 касания мяча за 90 минут на поле. Ему даже не удалось зафиксировать удар в створ или отдать голевую передачу. Только 11 его передач были точными.

После игры La Liga TV спросила Карло Анчелотти , что он думает о игре Вини-младшего.

«У Винисиуса была тяжелая игра, но не из-за проблем с арбитром, — сказал Анчелотти:

«В такой игре, когда мы не можем вывести мяч из обороны, нападающие страдают больше остальных. Обычно он находится под пристальным наблюдением.