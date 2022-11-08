«Это не приемник Бензема». После фиаско Родриго с «Райо» болельщики требуют подписать нового нападающего

Болельщики «Мадрида» обрушились с критикой на Родриго после его неудачной игры в матче с «Райо», который закончился первым поражением для команды Карло Анчелотти в Ла Лиге со старта сезона.

Бразильцу не хватило точности перед воротами соперника: он упустил несколько ключевых моментов и лишил «Реал» шансов набрать очки.

Особенно яркой неудачей стал удар в концовке встречи: Родриго бил в пустые ворота с пяти шагов, но умудрился отправить мяч на трибуны.

Родри пока с трудом дается роль «девятки», некоторые болельщики «Мадрида» даже требуют от клуба подписать нового центрфорварда в январе.

Вот несколько реакций из Twitter:

«Родриго Гоэс находится под следствием за подделку своего бразильского паспорта. Если это правда, он НЕ поедет на Чемпионат мира».

«Родриго и Вини нужно иногда оставлять на скамейке».

«Несмотря на то, что некоторые болельщики «Реала» высоко оценивают Родриго, клубу нужен лучший преемник Карима Бензема. Родриго просто не подходит».

«Пора понять, что Модричу 37 лет, следующим летом нужно найти ему замену. Нельзя неделю за неделей использовать 37-летнего игрока.

Родриго – это не решение проблем, нам нужен вингер/нападающий мирового класса».

«Этот Родриго? Он упустил 3 голевых момента…он лучше, как запасной».

«Родриго помог «Райо» зафиксировать победу над «Мадридом» на последней минуте матча».