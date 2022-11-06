Карло Анчелотти сообщил, когда ждать на поле Бензема и Рюдигера

Карим Бензема и Антонио Рюдигер пропустят завтрашний матч «Мадрида» с «Райо». Карло Анчелотти говорил о состоянии обоих футболистов во время пресс-конференции.

«Карим Бензема не сыграет завтра. У него не очень хорошие ощущения, но думаю, что он будет на поле в матче с «Кадисом», а Рюдигер – нет», - заявил тренер «Реала».

Анчелотти опроверг утверждение о том, что клуб бережет Карима перед стартом Чемпионата мира.

«Это не так, мы смотрим только на факты, а они говорят, что Бензема не может играть. Пока нам удавалось справляться без Карима, но его помощь понадобится нам после Мундиаля».

Завтра «Реал Мадрид» встретится с «Райо», а 10 ноября сыграет с «Кадисом» - до международного перерыва осталось два матча.