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Бензема и Рюдигер не тренировались с командой перед матчем с «Райо»

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Вчера в Вальдебебас подопечные Карло Анчелотти провели вторую тренировку в рамках подготовки к матчу 13-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который пройдет в понедельник.

Француз и немец занимались отдельно в тренажерном зале.

Сессия началась с разминки и физических упражнений, после чего команда работала над тактикой. Во второй части тренировки были сыграны матчи на поле уменьшенных размеров, а завершилась работа ударами по воротам.

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