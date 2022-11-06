Бензема и Рюдигер не тренировались с командой перед матчем с «Райо»

Вчера в Вальдебебас подопечные Карло Анчелотти провели вторую тренировку в рамках подготовки к матчу 13-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано», который пройдет в понедельник.

Француз и немец занимались отдельно в тренажерном зале.

Сессия началась с разминки и физических упражнений, после чего команда работала над тактикой. Во второй части тренировки были сыграны матчи на поле уменьшенных размеров, а завершилась работа ударами по воротам.