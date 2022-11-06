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Педри признался, что подписал бы контракт с «Мадридом», если бы не проваленный просмотр в клубе

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За два года до подписания контракта с «Барселоной» у Педри был просмотр в «Реале». 

Однако «лос-бланкос» не были впечатлены качествами полузащитника и не предложили ему место в академии. Однако 19-летний игрок говорит, что согласился бы на контракт, если бы ему предложили.

«Я стремился стать профессиональным футболистом, и было бы очень сложно отказаться от предложения одного из величайших клубов в истории этого вида спорта», — сказал Педри, слова которого цитирует Football Espana.

Педри также сказал, что не жалеет об этом, так как в конечном итоге присоединился к «Барсе», команде, которую он поддерживал с детства.

Учитывая конкуренцию в полузащите "Реала", Педри, возможно, никогда бы не пробился в первую команду. Так что, возможно, это было хорошим решением для всех сторон.

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