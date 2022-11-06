Педри признался, что подписал бы контракт с «Мадридом», если бы не проваленный просмотр в клубе

За два года до подписания контракта с «Барселоной» у Педри был просмотр в «Реале».

Однако «лос-бланкос» не были впечатлены качествами полузащитника и не предложили ему место в академии. Однако 19-летний игрок говорит, что согласился бы на контракт, если бы ему предложили.