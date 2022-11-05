🎥 На тренировке «Реала» Винисиус забил тривелой. Реакция Модрича – бесценна
Тривела – коронный прием Модрича. В этом Луке равных нет. Но, кажется, у хорвата появился конкурент.
На одной из тренировок «Реала» Винисиус забил потрясный гол тривелой. Бразилец посвятил мяч Модричу, который наблюдал за Вини. Лука точно остался доволен своим учеником. Посмотрите:
Несколько комментариев фанатов:
💭 «Модрич заставляет всю команду отрабатывать тривелу! Бьюсь об заклад, даже повара из «Реала» могут исполнить этот прием. Влияние Модрича в клубе огромно».
💭 «Лука смотрит на него, как гордый отец».
💭 «Он даже отпраздновал, как Модрич. Так круто!»
💭 «Ждем, когда Вини забьет такой гол в матче».
Чья тривела вам нравится больше: Винисиуса или Модрича?
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