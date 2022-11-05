🎥 На тренировке «Реала» Винисиус забил тривелой. Реакция Модрича – бесценна

Тривела – коронный прием Модрича. В этом Луке равных нет. Но, кажется, у хорвата появился конкурент.

На одной из тренировок «Реала» Винисиус забил потрясный гол тривелой. Бразилец посвятил мяч Модричу, который наблюдал за Вини. Лука точно остался доволен своим учеником. Посмотрите:

Несколько комментариев фанатов:

💭 «Модрич заставляет всю команду отрабатывать тривелу! Бьюсь об заклад, даже повара из «Реала» могут исполнить этот прием. Влияние Модрича в клубе огромно».

💭 «Лука смотрит на него, как гордый отец».

💭 «Он даже отпраздновал, как Модрич. Так круто!»

💭 «Ждем, когда Вини забьет такой гол в матче».

Чья тривела вам нравится больше: Винисиуса или Модрича?