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Родриго сравнялся с Роналдо по одному показателю

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«Реал» уверенно обыграл «Селтик» со счетом 5:1 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. На 21-й минуте встречи Родриго успешно реализовал пенальти.

Гол бразильца стал 13-м мячом Родриго в Лиге чемпионов за «Мадрид». Столько же за «сливочных» в главном клубном турнире Европы забил другой бразилец – Роналдо.

В этом розыгрыше ЛЧ Родриго забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Всего в этом сезоне Гоэс записал на свой счет семь голов и пять ассистов за 17 матчей в футболке «Мадрида».

Полузащитнику всего 21 год, вся его карьера еще впереди. 

Сможет ли Родриго приблизиться к уровню Зубастика?

 

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