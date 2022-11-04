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По нулям: Карим Бензема впервые не забил на групповом этапе ЛЧ

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Карим Бензема испортил свою статистику, впервые не забив на групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне у француза было 15 голов в турнире: он серьезно угрожал рекорду Криштиану Роналду (17) и поделил подиум лучших бомбардиров ЛЧ всех времен с Робертом Левандовски – у обоих по 86 голов, 129 у Месси и у Криштиану – 140.

В этот раз на групповом этапе турнира Карим Бензема принимал участие в четырех матчах: две неполные игры против «Селтика» и 180 минут с «Шахтером». В целом 236 минут игрового времени, за которые новоиспеченный обладатель Золотого Мяча не смог отличиться.

С начала сезона Левандовски уже добрался до отметки в 91 гол, а вот цифры Карима пока не поменялись. Даже в сезоне 2005/06, когда Бензема был многообещающим игроком «Лиона», он забил один мяч в последнем туре группового этапа.

Хотя у Карима остается шанс догнать и перегнать Роберта Левандовски, ведь «Реал Мадрид» продолжит участвовать в Лиге чемпионов, тогда как «Барселона» отправится в Лигу Европы.

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