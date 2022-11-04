«Именно это позволило нам выиграть». Карло Анчелотти поделился секретом успеха «Мадрида» в прошлом сезоне Лиги чемпионов

Карло Анчелотти и Эмилио Бутрагеньо открыли учебный сезон 2022/23 в школе «Мадрида» при Европейском университете. Главный тренер Королевского клуба во время мероприятия говорил о невероятном прошедшем сезоне Лиги чемпионов.

О работе в «Мадриде»

«Для меня «Реал Мадрид», как семья. В этом клубе самая лучшая организация в мире, а также самая богатая история. «Мадрид» - великий клуб и работать здесь огромная радость».

О камбэках в Лиге Чемпионов

«Это было что-то невероятное. Ключом к успеху стала потрясающая атмосфера, которую футболисты создали в раздевалке – связь между молодыми и ветеранами. Именно это позволило нам выиграть те матчи, которые казались проигранными: мы не опускали рук и боролись до финального свистка. В плей-офф с «МанСити» в дополнительные 6 минут я думал, что мы еще забьем. Первый гол Родриго изменил динамику и настроение команды».

О Десиме

«С 2014 года «Реал Мадрид» 5 раз побеждал в Лиге чемпионов – невероятный успех. Когда я пришел в клуб, то все были одержимы Десимой, это очень мотивировало».