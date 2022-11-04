«Реал Мадрид» - лидер по точности передач после группового этапа ЛЧ

«Реал Мадрид» стал единственным испанским клубом, которому удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Анчелотти не только вышли из группы с первого места, но и стали лучшей командой в Европе по точности пасов (91,8%).

По данным Mundo Deportivo, за «Реал» играют настоящие специалисты, индивидуальное мастерство которых обеспечило такой высокий процент: Орельен Тчуамени сделал 325 точных пасов (94,6%), Тони Кроос 541 (84,2%), Лука Модрич 251 (90%).

По этому показателю «Реал Мадрид» обошел «МанСити» (91,5%), но именно команда Гвардиолы стала лидером по владению мячом (64,2%), опередив «Барселону» Хави (62,5%).

«Наполи» стал лучшим по количеству забитых голов на групповом этапе (20), за итальянским клубом следует «Бавария» (18), «Ливерпуль» (17), «ПСЖ» и «Реал Мадрид» забили по 16 мячей.