«У нас не было команды, чтобы победить в ЛЧ: Рамос ушел, Мбаппе не подписали». Тони Кроос не верил в успех «Мадрида» в прошлом сезоне

Тони Кроос дал интервью Хорхе Вальдано для Movistar+, в котором еще раз вспомнил о невероятном пути «Мадрида» в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

«Я и сам не могу этого объяснить. Ответные матчи на «Бернабеу» сильно повлияли на соперников: иногда казалось, что мы в шаге от вылета, а потом одно результативное действие вселяло в нас уверенность. Я никогда ничего подобного не видел, а с нами это случилось трижды», - говорит Тони.

«Я считал, что выиграть Лигу чемпионов нам будет очень сложно. Когда мы дошли до четвертьфинала, то можно было уже сказать, что мы молодцы. У нас не было команды, чтобы победить в турнире: Серхио Рамос ушел, Мбаппе, который дал бы нам дополнительной мощности в атаке, не было. Жеребьевка каждый раз выбирала для нас самых сложных соперников – сильнейшие команды в Европе, с каждым раундом было все тяжелее. Я удивлен тем, как нам удалось выйти из таких сложных ситуаций, но в итоге мы заслужили победу». Тони Кроос не сомневался и сделал выбор между пятью победами в Лиге чемпионов и статусе чемпиона мира с Германией.

«Я остановлюсь на Лиге чемпионов: мне нравится наша стабильность, я рад, что выиграл турнир пять раз за восемь лет – это невероятно».