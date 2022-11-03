📸Винисиус и Рюдигер веселятся на скамейке запасных во время матча с «Селтиком»

Антонио Рюдигер уже говорил на пресс-конференции перед матчем с «Лейпцигом» о своих хороших отношениях с Винисиусом:

«Вини мне как младший брат».

Именно это и продемонстрировали футболисты, оказавшись на скамейке запасных в концовке матча с «Селтиком», на камеры попало их дружеское общение.

Вини покинул поле и сел на скамейку, а за его спиной оказался Рюдигер, он не упустил возможность немного подоставать своего «младшего брата».

На кадрах видно, что у Руди и Вини теплые отношения, немец говорил, что бразилец даже учит его испанскому.