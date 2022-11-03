Игроки «Мадрида» отметил выход из группы ЛЧ с первого места совместным ужином

«Реал Мадрид» добился поставленной цели, обыграл «Селтик» и вышел из группы Лиги чемпионов в первого места – чем не повод для праздника?

Команда решила отметить событие в ресторане столицы: Карло Анчелотти, Карим Бензема, Мариано, Эден Азар не смогли присутствовать на ужине, но зато остальная часть команды – да.

По окончании матча футболисты со своими семьями собрались вместе и засиделись до рассвета, поскольку сегодня у команды выходной.

«Реал Мадрид» вернется к тренировкам в пятницу, чтобы начать подготовку к матчу с «Райо», который назначен на понедельник, 7 ноября.