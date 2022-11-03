Говорит Мадрид
Блог

Карло Анчелотти обещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон. Рассказываем, сколько еще осталось Феде до цели

Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Федерико Вальверде – один из самых ярких игроков «Мадрида» в этом сезоне. Уругваец забивал в пяти из своих последних шести матчей.

В сентябре Карло Анчелотти был настолько уверен в Феде, что обещал порвать свою тренерскую лицензию, если он забьет меньше 10 голов за сезон.

На сегодняшний день у Вальверде 8 голов и 4 ассиста за 18 матчей «Реала» - футболист всего в двух шагах от цели, которую поставил перед ним тренер.

Феде имеет все шансы записать в свой актив двузначное число голов еще до старта Чемпионата мира в Катаре – впереди у уругвайца есть два матча, чтобы это сделать: с «Райо» 7 ноября и с «Кадисом» 10 ноября.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные