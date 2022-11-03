Карло Анчелотти обещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов за сезон. Рассказываем, сколько еще осталось Феде до цели

Федерико Вальверде – один из самых ярких игроков «Мадрида» в этом сезоне. Уругваец забивал в пяти из своих последних шести матчей.

В сентябре Карло Анчелотти был настолько уверен в Феде, что обещал порвать свою тренерскую лицензию, если он забьет меньше 10 голов за сезон.

На сегодняшний день у Вальверде 8 голов и 4 ассиста за 18 матчей «Реала» - футболист всего в двух шагах от цели, которую поставил перед ним тренер.

Феде имеет все шансы записать в свой актив двузначное число голов еще до старта Чемпионата мира в Катаре – впереди у уругвайца есть два матча, чтобы это сделать: с «Райо» 7 ноября и с «Кадисом» 10 ноября.