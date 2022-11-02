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Тебас выбрал, кого бы он хотел вернуть в Ла Лигу – Месси или Роналду

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас оказался фанатом бывшего игрока «Барселоны» Лионеля Месси.

Тебас сказал, что предпочел бы, чтобы Месси вернуться в Ла Лигу, а не Криштиану Роналду.

«Ну, я думаю, что Месси должен вернуться раньше, чем Криштиану… Но они ушли, а мы по-прежнему на самом высоком уровне, верно?» — сказал Тебас.

Роналду (37 лет) забил всего 3 гола в 14 играх в этом сезоне. Между тем, Месси (35 лет) находится в отличной форме, забив 12 голов в 17 играх.

Возможно, Тебас делает утверждение, основанное на их нынешней форме.

Он также отмечает, что Ла Лига все еще процветает без Месси и Роналду.

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