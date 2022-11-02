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📹В сети завирусилось видео: шутка Рюдигера напугала одноклубников на тренировке

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Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
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Антонио Рюдигер быстро адаптировался в раздевалке «Мадрида». Центральный защитник только недавно перешел из «Челси», но уже стал одним из главных весельчаков в Вальдебебас.

Так, во время тренировки команды перед матчем с «Селтиком», Руди выдал очередную порцию юмора. Немец нанес удар по воротам, а потом начал симулировать повреждение, которое перешло в танец, чем вызвал смех у одноклубников.

Видео сразу же стало вирусным в социальных сетях.

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