«Хочу завершить здесь карьеру»: Кроос признался в любви к «Реалу» и рассказал, когда планирует уйти на пенсию

На пресс-конференции перед матчем «Реала» с «Селтиком» в Лиге чемпионов Тони Кроос признался в любви к «Мадриду».

Трогательные слова немца:

«Реал» – это то место, где я хочу быть, не хочу играть за другой клуб. Я хочу завершить карьеру здесь, но не знаю, когда решу повесить бутсы на гвоздь. Приму это решение вместе с клубом. Физически я чувствую себя очень хорошо. Перерыв на чемпионат мира даст мне возможность немного отдохнуть. Мои отношения с «Реалом» особенные и всегда будут особенными. Что касается моего будущего, мы обсудим его в январе, феврале или марте. Сейчас я чувствую себя отлично. Посмотрим, что будет дальше».

Тони – настоящая легенда «Мадрида». За восемь лет в клубе он завоевал четыре трофея Лиги чемпионов, немец остается одним из лучших полузащитников в мире.

В конце этого сезона 32-летний футболист станет свободным агентом. Но, кажется, пока Тони не собирается заканчивать с футболом.

Как считаете, «Реалу» стоит продлить контракт с Кроосом?