«Ему нужна подстраховка»: фанаты «Реала» расстроены из-за травмы Бензема. Некоторые обвиняют Карима в симуляции

Карим Бензема вновь выбыл из строя, уже второй раз в этом сезоне «Реал» остался без своего капитана. «Королевский клуб» заявил, что у форварда «мышечное переутомление».

Отсутствие Бензема напрягает болельщиков «королевского клуба», ведь в «Мадриде» попросту нет нападающего, способного качественно заменить Карима.

Делимся комментариями фанатов «Реала»:

💭 «В январе мы должны купить нового нападающего. Карим не продержится весь сезон без травм, это очевидно. Перес и Анчелотти должны перестать быть предвзятыми и признать, что клубу нужен еще один нап. Если ситуация не изменится, нам будет все тяжелее побеждать».

💭 «Кариму пора уже признать, что он просто не хочет играть за клуб до чемпионата мира. Он тупо боится получить настоящую травму».

💭 «В последнее время он получает слишком много травм, и это более чем тревожно. Думаю, главная причина в том, что он не отдыхает, когда находится в хорошей форме. Вот почему мы должны подписать несколько атакующих игроков или, по крайней мере, продвинуть кого-то из молодежных команд. Кариму нужна подстраховка».

💭 «Это начинает выглядеть подозрительно. Что за переутомление? Может, это банальная симуляция? Кажется, будто Карим не хочет рисковать перед ЧМ».

💭 «Он просто потеряется на ЧМ. Карим все еще капитан моей любимой команды. Но как же я жду провала сборной Франции! Пусть у него будет побольше времени на восстановление, лол».

Как бы то ни было, хочется поскорее увидеть Бензема на футбольном поле. Иначе отдуваться придется Мариано, а Диас точно не сможет в полной мере заменить Карима.