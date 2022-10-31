Первая женщина-арбитр на матче «Мадрида» в ЛЧ: Стефани Фраппар рассудит игру с «Селтиком»

Арбитр из Франции Стефани Фраппар по решению УЕФА рассудит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Селтиком» на «Сантьяго Бернабеу». За VAR будет отвечать ее французский коллега Бенуа Милло.

Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром, работавшей на матче «Мадрида» в Лиге чемпионов на «Бернабеу». В 2019 году Стефани провела мужской финал Суперкубка Европы между «Ливерпулем» и «Челси». Кроме того, она стала первой женщиной, которой доверили судить матч Лиги чемпионов – это произошло в сезоне 2020/21 на групповом этапе между «Ювентусом» и киевским «Динамо».

Стефани Фраппар считается лучшей женщиной-арбитром в футболе на сегодняшний день. Стоит отметить, что у нее даже есть опыт работы в класико, хотя пока и в женском: она судила четвертьфинал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Мадридом» в прошлом сезоне.

Стефани не будет первой женщиной, которой довелось провести матч на «Бернабеу». Ее обошла Каролина Доменек Себальос 2 января 2012 года – она провела матч за Кубок Сантьяго Бернабеу между «Мадридом» и «Атлетико».