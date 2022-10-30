«Барселона» дышит в затылок «Мадриду» после ничьей с «Жироной»: турнирная таблица
«Реал» снова потерял очки дома после того, как «Жирона» сыграла вничью 1:1 в матче с неоднозначным судейством.
«Сливочные» остаются на первом месте, но опережают «Барселону» всего на одно очко.
Вот как выглядит текущая турнирная таблица лиги (топ-6).
1. «Реал» – 32 очка
2. «Барселона» – 31 очко
3. «Атлетико» - 23 очка
4. «Реал Сосьедад» - 22 очка (игра в запасе)
5. «Бетис» - 20 очков (игра в запасе)
6. «Осасуна» - 20 очков
До перерыва на чемпионат мира осталось еще две игры.
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