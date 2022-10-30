«Барселона» дышит в затылок «Мадриду» после ничьей с «Жироной»: турнирная таблица

«Реал» снова потерял очки дома после того, как «Жирона» сыграла вничью 1:1 в матче с неоднозначным судейством.

«Сливочные» остаются на первом месте, но опережают «Барселону» всего на одно очко.

Вот как выглядит текущая турнирная таблица лиги (топ-6).

1. «Реал» – 32 очка

2. «Барселона» – 31 очко

3. «Атлетико» - 23 очка

4. «Реал Сосьедад» - 22 очка (игра в запасе)

5. «Бетис» - 20 очков (игра в запасе)

6. «Осасуна» - 20 очков