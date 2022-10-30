«Думаю, это был гол»: даже тренер «Жироны» признал, что Родриго забил чисто
После ничьей 1:1 на «Сантьяго Бернабеу» тренер «Жироны» Мишель прокомментировал незасчитанный гол Родриго.
"Думаю, это был гол. То же самое я сказал после игры с "Альмерией ". Но в правилах сказано, что это фол. Это было и с нами в матче с "Альмерией".
Родриго забил поздний гол в ворота «Жироны», который мог выиграть матч для «Реала». Однако арбитр счел это фолом, поскольку, по его интерпретации, голкипер зафиксировал мяч.
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