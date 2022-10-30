Карим Бензема прокомментировал информацию о беременности Джордан Озуны

На вручении премии Золотой Мяч Карим Бензема и Джордан Озуна впервые вышли в свет, как пара.

Отношения между футболистом и моделью завязались недавно, но похоже, что все серьезно. Причем, серьезно на столько, что появились слухи о том, что пара ждет общего ребенка. Издание АВС первым опубликовало информацию о грядущем пополнении.

Хотя утверждалось, что новость подтвердило окружение Джордан Озуны, сегодня фан-клуб футболиста поделился перепиской, в которой Карим Бензема якобы опроверг информацию о скором отцовстве.

В любом случае, если девушка действительно беременна, скоро это станет очевидным, а если нет - пожелаем паре счастья и пополнения семейства в будущем.