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Обошлось без травм: обследование подтвердило, что Карим Бензема вне опасности перед стартом ЧМ

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Можно выдыхать: Карим Бензема прошел медицинское обследование, которое подтвердило, что травмы у футболиста нет, сообщает Relevo.

Однако, француз испытывает некоторый дискомфорт, поэтому не примет участия в сегодняшнем матче с «Жироной». Бензема не хочет рисковать перед стартом Чемпионата мира.

Нападающий может не сыграть и в завершающей встрече «Мадрида» в рамках группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком». «Реал» уже завоевал право выхода в плей-офф турнира и в помощи Карима в последнем матче нет острой необходимости.

Со старта сезона Карим Бензема провел 11 игр за «Реал Мадрид», стал автором шести голов и одной результативной передачи.

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