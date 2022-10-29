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Себальос вернулся, Бензема все еще отсутствует: Анчелотти назвал состав из 23 человек на матч с «Жироной»

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Карло Анчелотти назвал свой состав из 23 человек на воскресный матч против «Жироны».

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес.

Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Начо, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо.

Полузащитники: Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Тони Кроос, Дани Себальос, Лука Модрич, Феде Вальверде, Лукас Васкес.

Нападающие: Винисиус-младший, Эден Азар, Родриго, Марко Асенсио, Мариано.

В составе Федерико Вальверде и Родриго, а также Дани Себальос, который вернулся в раньше, чем ожидалось.

Только Карим Бензема остается в стороне из-за мышечной усталости.

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