«Я большой поклонник Вальверде»: Кроос похвалил Феде и назвал позицию, на которой он будет больше играть в будущем

В последнем выпуске подкаста «Einfach mal Luppen» Тони Кроос осыпал комплиментами своего товарища по команде «Реал Мадрид» Феде Вальверде.

«Мне всегда нравилось, как играет Феде. Он очень быстр с мячом на бегу, у него отличный пас и очень хорошие игровые идеи. Его удары всегда были невероятными.

Он может играть как вингер, но также и как восьмерка. Честно говоря, именно в этом я вижу его все больше и больше в будущем. Я думаю, что он будет быть игроком мирового класса для Мадрида, по крайней мере, в следующие десять лет».

«Если он продолжит в том же духе, я не вижу пределов. Он очень, очень сильный. Если он в какой-то момент не видит решения с мячом, то берет мяч и идет прямо к воротам соперника. Я большой поклонник Вальверде».

Мы все поняли, Тони. В наши дни трудно не быть фанатом Феде.