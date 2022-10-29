«После стольких сезонов с Роналду для него важно стать звездой. Рад ему помочь». Винисиус - о Бензема, ЗМ и голе в финале ЛЧ

В интервью GOAL Винисиус ясно дал понять, что видит свое будущее только в цветах «Мадрида». Бразилец прибавляет в своем умении забивать голы и уже сейчас, с 8-ю голами, является лучшим бомбардиром команды в начале сезона.

О количестве голов в этом сезоне

«Единственные цифры, которые я держу в своей голове, это количество титулов, которые я могу выиграть. Я стараюсь всегда быть в своей лучшей форме, чтобы побеждать вместе с самыми лучшими игроками в мире. Что касается количества голов и голевых передач, то, конечно, я хочу всегда быть на высоте, как в прошлом сезоне, но самое главное – это то, что я создаю на поле, и что я делаю все, чтобы помочь своей команде».

О тандеме с Бензема

«Карим учит меня многому каждый день, и я делаю все, чтобы он смог забить много голов, как в прошлом сезоне. Это человек, который достаточно мне помог, и я стараюсь отвечать ему тем же на поле. После стольких сезонов игры с Криштиану Роналду для него очень важно стать звездой команды, и я рад, что могу ему помочь».

О голе в парижском финале

«Безусловно, это мой любимый и самый важный гол. Это гол, о котором я так мечтал. Забить в финале Лиги Чемпионов было очень приятно, но я не хочу останавливаться на достигнутом, я хочу продолжать приносить пользу и творить историю в самом большом клубе мира».

О возможности выиграть Золотой Мяч

«Я продолжаю работать, чтобы иметь возможность развиваться дальше и делать большие вещи для своей команды, что является самым важным – командные титулы. Если мы выступим так же хорошо, как в прошлом сезоне, то хорошие игроки, каждый в отдельности, выиграют эту награду».

Об эволюции в «Мадриде»

«Я думаю, что прибавил во многом, прежде всего ввиду своего возраста. Я приехал в 18 лет, я только начал играть в первой команде в Бразилии и приехал сюда, в самый большой клуб мира, в котором трудно играть, и у которого такая поддержка болельщиков... но время шло, я прибавлял с каждым днем, и сейчас я нахожусь в своей лучшей форме, и я надеюсь не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться, чтобы делать великие вещи».

О том, где он видит себя через пять лет

«В «Мадриде». Я уверен, что смогу продолжать играть здесь еще долгое время. Как я, так и остальные молодые игроки, которые сейчас с нами: Камавинга, Родриго, Феде, Тчуамени, Милитао... сейчас у нас очень хороший состав, а через три/четыре года он станет намного лучше».

О том, по чему он скучает, будучи не в Бразилии

«Думаю, что по моим друзьям и родным, которые сейчас в Бразилии. Я живу здесь, в Мадриде, почти со всей своей семьей, и это придает мне гораздо больше душевного спокойствия. Я живу со своими братьями и сестрами и правда в том, что я не так скучаю по Бразилии, потому что я здесь со своими друзьями и семьей, и это для меня самое главное».

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