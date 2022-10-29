Винисиус продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Сколько теперь он будет зарабатывать?

Болельщики «Мадрида» могут не беспокоиться за будущее Винисиуса. 22-летний бразилец уже подписал свой новый контракт, который связывает его обязательствами с Королевским клубом до 2027 года.

По данным AS, соглашение между двумя сторонами было окончательно согласовано и подписано еще летом (на самом деле, Вини уже с июля получает зарплату в соответствии с новыми контрактными условиями). «Мадриду» осталось только определиться с датой, когда он объявит о продлении контракта Вини: существует возможность провести мероприятие только с ним или же совместно с двумя другими бразильцами, которые согласовали свое будущее с Королевским клубом, – Родриго и Милитао.

Винисиус подписал контракт с «Мадридом» и Флорентино Пересом 12 июля 2018 года, как только достиг совершеннолетия. Несмотря на стоимость в 45 млн евро и отличные прогнозы, клуб предпочел дать ему контракт в соответствии с его перспективным статусом (3 млн евро за сезон).

Его контракт истекал 30 июня 2024 года, и, учитывая, что еще в прошлом году он превратился в звезду, которой является и сейчас, Вини никогда не жаловался на то, что у него одна из самых низких заработных плат в команде (ниже него по зарплате были только Лунин и Вальехо). Вини предпочел вместо слов доказывать делом на поле и заработать ту прибавку, которую «Мадрид» посчитал логичной и необходимой на фоне предложений от клубов-государств, которые уже положили на нападающего глаз. Особенно «ПСЖ,» учитывая, что Винисиус всегда был навязчивой идеей Леонардо, бывшего спортивного директора «парижан».

Винисиус всегда пытался донести до «Мадрида», что его желание – остаться в клубе на долгие годы, и что он никогда не перейдет в другой клуб, чтобы заработать больше денег. Вини достаточно интегрирован в мадридскую жизнь, его окружает семья и люди, которым он доверяет, поэтому он никогда не сомневался, что его место именно здесь. Теперь он знает, что пробудет в клубе всей своей жизни как минимум до 27 лет, и что к тому времени он сможет достичь престижных индивидуальных наград (Золотой Мяч, The Best...), которые позволят ему вести еще более серьезные переговоры о следующем контракте.

Хотя цифры не оглашаются, сообщается, что Вини с 3 млн, которые он зарабатывал, перешел на сумму около 8 млн евро. Теперь по уровню заработной платы бразилец находится в верхней части состава, где до прошлого года свое место занимали Иско и Марсело.

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