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Однажды «Реал» сыграл матч против 109 китайских детей. Это было безумие, а результат вас удивит

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В 2011-м мадридский «Реал» прилетал на предсезонный тур в Китай и сыграл товарищеский против 109 местных детей (в честь 109-го дня рождения «Реала»).

Все было по-серьезному: около поля на стульчике восседал Флорентино Перес и с любопытством следил за битвой.

Тогда команда Моуринью с трудом победила 2:0 – забивали Бензема и Хесе

Детки хоть и гоняли бездумно по полю, но проблем Королевскому клубу доставили больше, чем «Барселона» в недавнем класико.

 

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