Календарь «Реала» перед ЧМ: «Жирона», «Селтик» и «Кадис» дома, «Райо» - на выезде

Команда Карло Анчелотти готовится к финальному забегу, а в спину ей дует попутный ветер. Как раз то, что нужно, чтобы залечить рану после первого поражения в сезоне от «Лейпцига» (2-3).

Хотя компания началась с большого количества перелетов (первые три тура были сыграны в гостях у «Альмерии», «Сельты» и «Эспаньола»), то четыре последних тура перед стартом Чемпионата Мира пройдут в Мадриде: команда примет «Жирону», «Селтик» и «Кадис» на «Бернабеу», а также отправится в гости к соседу «Райо».

«Это поражение было болезненным, хотя не сильно нам навредило. Рано или поздно мы должны были проиграть. Нужно продолжать идти вперед, не оглядываясь», – настаивал Карло Анчелотти после матча в Германии.

В это воскресенье для «Мадрида» начнется новая глава с матча против «Жироны», «сливочные» встретят старых знакомых – Рейньера и Мигеля Гутьерреса. В среду снова Лига Чемпионов: «Мадрид» принимает «Селтик», 7 ноября выезд к «Райо», а 10 ноября – матч с «Кадисом» на «Бернабеу».

Вот такой маршрут ждет «Реал Мадрид». Лидеры Ла Лиги – единственный испанский клуб, который смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Для того, чтобы занять первое место в группе F достаточно повторить результат «Лейпцига» в матче с «Шахтером». «Селтик» уже лишился шансов на продолжение борьбы в европейском турнире.

Когда Суперкубок Европы уже в кармане и есть все шансы собрать шесть трофеев в конце сезона, то нужно просто переставить батарейки после осечки в Германии и продолжить чемпионскую гонку.

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