Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома Бензема. Кто это был?

В Испании арестован человек, которого обвиняют в ограблении дома нападающего «Реала» Карима Бензема.

Преступление произошло еще в прошлом сезоне, 23 января. Злоумышленник выбрал отличный момент для ограбления. «Реал» встречался с «Эльче» в рамках чемпионата Испании. В том матче Карим не смог реализовать пенальти, получил травму, а вернувшись домой, обнаружил, что его ограбили.

Издание Marca сообщило, что 27 октября полиция задержала подозреваемого в Каталонии. Предполагаемый грабитель – двадцатидвухлетний гражданин Франции, в Испании судим не был. Молодой человек помещен под арест.

Ограбление футболистов – распространенная история в Испании.

Дом Обамеянга обчистили, когда Пьер-Эмерик еще выступал за «Барселону». Самое ужасное, что преступники избили нападающего. У Вальверде и его жены украли приличную сумму денег, когда пара отдыхала на Ибице. Роберт Левандовски, едва успевший перейти в «Барселону», тут же стал жертвой ограбления. У поляка украли часы, когда он раздавал автографы у базы «сине-гранатовых».

Возможно, футболистам стоит выделять больше средств на охрану?