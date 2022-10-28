🎥В эфире испанского ТВ фанат «Реала» оригинально потроллил «Барсу» после вылета команды из ЛЧ. Подпевала вся маршрутка

«Барселона» вновь проиграла «Баварии» и вылетела в Лигу Европы. Но судьбу каталонцев в главном клубном турнире континента решил «Интер» еще до встречи «сине-гранатовых» с немецким гигантом. «Черно-синие» уверенно разобрались с чешской «Викторией», не оставляя команде Хави шансов на путевку в плей-офф ЛЧ.

После матча «Интера» и «Виктории» в студии популярной в Испании спортивной передачи El Chiringuito творилось настоящее безумие.

Журналист Хуан Родригес, поддерживающий мадридский «Реал», в прямом эфире исполнил гимн «Интера». Только посмотрите на лица поклонников «Барсы»:

Собрали для вас самые забавные комментарии болельщиков:

💭 «Теперь «Интер» и «Реал» – братские клубы».

💭 «У «Интера» и мадридского «Реала» в общей сложности 17 титулов Лиги чемпионов. Два крупнейших клуба в мире теперь объединены».

💭 «Это исполнение гимна нужно врубать на «Сан-Сиро» перед каждым домашним матчем».

💭 «Интер» выиграл Лигу чемпионов на «Бернабеу», а «Мадрид» – на «Сан-Сиро» 🤝».

💭 «Мы стали братскими клубами, когда «Интер» не дал «Барсе» выиграть ЛЧ на «Бернабеу».

💭 «Мне физически плохо на это смотреть. Болею за «Милан» и «Барсу». Помогите».

💭 «Боже, это лучшее, что я видел в интернете за последние месяцы. Обожаю!»

💭 «Официально: «Интер» – злейший враг «Барсы». Конечно, после «Реала» и «Баварии».

💭 «Забавно, сколько внимания получил «Интер» благодаря «Барсе». Спасибо!»

На закуску – еще одно шедевральное исполнение гимна «Интера»:

Чья версия гимна вам понравилась больше?