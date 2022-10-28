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📹 Флорентино Перес посетил тренировку «Мадрида» после операции на легких

Флорентино Перес Флорентино Перес
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Флорентино Перес посетил сегодня Вальдебебас, чтобы поприветствовать игроков «Мадрида» перед тренировкой. Подопечные Карло Анчелотти вернулись к работе после двух входных и начали подготовку к матчу с «Жироной», который состоится в это воскресенье на «Бернабеу».

Президент клуба успешно перенес операцию на легких, ему удалили легочный узел. По этой причине Флорентино Перес не мог сопровождать команду в Германию на матч с «Лейпцигом», в котором «сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.

На видео, предоставленном клубом, видно, что президент в здравии и приветствует всех футболистов и членов тренерского штаба. Особенно тепло Флорентино пообщался с Бензема, Модричем, Кроосом и Винисиусом.

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