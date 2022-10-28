Аdidas и «Реал» представили линию одежды, вдохновленную Мстителями Marvel

Adidas и «Реал Мадрид» запустили линию повседневной одежды в коллаборации с Marvel, посвященную Мстителям. В новой коллекции представлены супергерои вселенной Marvel: Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Черная Вдова, Тор и Черная Пантера.

Тони Кроос и Марко Асенсио, вместе с баскетболистами «Мадрида» Серхио Льюлем, Таваресом, Козером, Ябуселе и футболистками женской команды Иваной Андрес и Тересой Абельеира стали звездами рекламной компании.

Первая мужская команда «Мадрида» будет в футболках с Капитаном Америкой во время разминки перед игрой и в худи с Мстителями, прибывая на «Бернабеу» в это воскресенье на матч с «Жироной». Девушки сделают то же самое перед встречей с «Севильей», а баскетболисты представят новые комплекты на матче с «Фуэнлабрадой» в Евролиге.

Это первая коллекция Аdidas с общей темой для всех команд клуба, и она уже поступила в продажу на официальном сайте бренда и «Мадрида».