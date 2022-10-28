«Я сразу понял, что он хороший парень». Тони Кроос делится первым впечатлением от знакомства с Феде Вальверде

Звезда «Мадрида» Тони Кроос рассказал о своем первом впечатлении от Феде Вальверде, футболисты познакомились во время предсезонки «сливочных» перед стартом компании 2018/19. В подкасте Just Luops Кроос описал Феде, как очень скромного парня.

«Я помню, как он впервые присоединился к нам в США во время подготовки к сезонку 2018/19. Наш физиотерапевт попросил меня немного приглядеть за Феде, потому что я бы его кумиром. Я сразу понял, что он хороший парень – очень тихий и скромный», - вспоминает Тони.

В этом сезоне уругваец – один из лучших в составе «Мадрида». За 16 матчей он забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Продолжай в том же духе, Феде!