«Реал» получит дополнительную прибыль после вылета «Атлетико» и «Барсы» из Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» - единственный испанский клуб, которому удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов. А это означает, что им не придется делить доходы от маркетинга, которые УЕФА выделяет каждой стране-участнице турнира.

Напомним, что «Севилья», «Барселона» и «Атлетико» отправятся в Лигу Европы, таким образом, «Реал Мадрид» должен получить дополнительные 8,6 млн евро. Если клуб выйдет в финал, то сумма может вырасти до 11,7 млн. К этим цифрам мы должны добавить 3,9 млн за шесть игр на групповом этапе. В сумме «Мадрид» может заработать 26,8 против 16,8 в прошлом сезоне.

Получается, что «Реал» сорвал джек-пот после вылета испанских клубов из турнира.