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Винисиуса спросили, сколько голов он хотел бы забить в этом сезоне. Бразилец дал идеальный ответ

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Винисиуса спросили, сколько голов он хочет забить в этом сезоне. Его ответ - мед в уши для фанов "Мадрида".

«Количество голов, которые я хотел бы забить в этом сезоне? Меня интересуют только те цифры, которые связаны с титулами», - сказал Винисиус Жуниор Sport Bible.

На данный момент бразильская звезда забила 8 голов и отдала 4 результативные передачи в этом сезоне.

В прошлом сезоне у Вини был впечатляющий результат - 22 гола и 20 ассистов, однако он занял лишь 8-е место в рейтинге «Золотого мяча».

Что касается трофеев, то у него есть все шансы повторить прошлогодний успех и выиграть подряд Суперкубок Испании , Лигу чемпионов и Ла Лигу с «Реалом» .

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