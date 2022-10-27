Винисиуса спросили, сколько голов он хотел бы забить в этом сезоне. Бразилец дал идеальный ответ

Винисиуса спросили, сколько голов он хочет забить в этом сезоне. Его ответ - мед в уши для фанов "Мадрида".

«Количество голов, которые я хотел бы забить в этом сезоне? Меня интересуют только те цифры, которые связаны с титулами», - сказал Винисиус Жуниор Sport Bible.