Бензема, скорее всего, не сыграет с «Жироной». Похоже, Каримом не хотят рисковать

Карим Бензема не торопится с возвращением на поле. Карло Анчелотти на пресс-конференции говорил, что по плану нападающий должен снова выйти на газон в воскресенье в матче с «Жироной». После тренировки перед игрой с «Севильей» на прошлой неделе француз почувствовал боль и поэтому вышел на поле только чтобы продемонстрировать болельщикам Золотой Мяч.

Как и ожидалось, Карим не поехал и в Германию на матч с «Лейпцигом», а перед предстоящей встречей с «Жироной» ни тренер, ни футболист не хотят торопиться. Если Бензема будет готов на 100%, то он попадет в заявку, но малейшее сомнение, и он пропустит матч. Как отмечал Карло Анчелотти, приоритет для него – хорошая форма Бензема во второй части сезона после завершения Чемпионата Мира.

Карим отправится со сборной Франции в Доху 16 ноября. В этом сезоне нападающий испытывает трудности со стабильностью, с тех пор, как получил травму колена в Глазго и вынужден был покинуть поле спустя 20 минут игры. Карим пропустил два матча Ла Лиги и, с учетом международного перерыва, вернулся спустя 27 дней на поле против «Осасуны» 2 октября. После игры с «Шахтером» Карим снова пропустил матч Ла Лиги – на этот раз с «Хетафе». Бензема смог помочь команде в Класико и против «Эльче», но на прошлой неделе не играл с «Севильей».

Сейчас нет смыла торопиться: в эти дни нападающий чувствует себя хорошо, если он полностью восстановится, то вернется на поле, но рисковать самым важным футболистом Карло Анчелотти точно не станет.

Анчелотти доволен результативностью команды в отсутствии главного нападающего: Винисиус взял ответственность на себя, ему помогают Родриго и Вальверде – все в отличной форме. Кроме того, «Реал Мадрид» – лидер чемпионата Испании, а в Лиге Чемпионов обеспечил себе место в плей-офф – риск с Бензема был бы не оправдан.

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