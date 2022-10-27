Даты, соперники: все, что нужно знать о Суперкубке Испании 2023
Суперкубок Испании будет разыгран с 11 по 15 января 2023 года.
Действующий чемпион Ла Лиги «Реал» сыграет с финалистом Кубка Испании «Валенсией», а занявшая второе место «Барселона» сыграет в полуфинале с победителем национального кубка «Бетисом».
Победители этих матчей сойдутся в финале.
Напоминаем, что финал проводится в Саудовской Аравии, потому что в июне 2021 года испанская федерация футбола подписала соглашение с ближневосточной страной о том, что они будут проводить турнир там до 2029 года.
В прошлом сезоне «Лос Бланкос» стали обладателями Суперкубка, обыграв «Атлетик» со счетом 2:0 на международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде.
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