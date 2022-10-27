Новая борьба «ПСЖ» и «Реала»: французы уже сделали предложение по супер-таланту «Палмейраса», «Реал» выжидает
Согласно достоверным сообщениям Marca, «ПСЖ» стал первым клубом, который сделал заявку на вундеркинда «Палмейраса» Эндрика.
Предложение парижан составляет 20 миллионов евро, что ниже оценки форварда Палмейрасом в 30-40 миллионов евро.
«Реал» все еще может подписать 16-летнего футболиста, если сделает более выгодное предложение, чем «ПСЖ».
«Лос-Бланкос» «сделают предложение» игроку только после того, как увидят его игру в ближайшие дни.
Независимо от того, кто в конечном итоге подпишет контракт с Эндриком, бразилец не сможет переехать в Европу, пока ему не исполнится 18 лет в 2024 году.
Эндрик и Винисиус мило пообщались в соцсетях. План Переса или бразильская дружба?
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