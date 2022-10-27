Говорит Мадрид
Блог

Новая борьба «ПСЖ» и «Реала»: французы уже сделали предложение по супер-таланту «Палмейраса», «Реал» выжидает

Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Клубы
Футбол Футбол

Согласно достоверным сообщениям Marca, «ПСЖ» стал первым клубом, который сделал заявку на вундеркинда «Палмейраса» Эндрика.

Предложение парижан составляет 20 миллионов евро, что ниже оценки форварда Палмейрасом в 30-40 миллионов евро.

«Реал» все еще может подписать 16-летнего футболиста, если сделает более выгодное предложение, чем «ПСЖ».

«Лос-Бланкос» «сделают предложение» игроку только после того, как увидят его игру в ближайшие дни.

Независимо от того, кто в конечном итоге подпишет контракт с Эндриком, бразилец не сможет переехать в Европу, пока ему не исполнится 18 лет в 2024 году.

Эндрик и Винисиус мило пообщались в соцсетях. План Переса или бразильская дружба?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные