Антонио Рюдигер: «Я чувствую себя комфортно – на 10 из 10»

Антонио Рюдигер принял участие в пресс-конференции перед матчем между «Мадридом» и «Лейпцигом», который состоится в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 25 октября.

О «Лейпциге»

«Раньше я не общался с игроками «Лейпцига», но после матча мы поговорим. Эта команда показывает интенсивный футбол, у них в составе молодые игроки с огромным потенциалом, а в атаке Тимо Вернер – я отлично знаю, на что он способен, но надеюсь, что свое мастерство Тимо продемонстрирует на Чемпионате Мира, а не в этом матче».

Об адаптации

«Я удивлен тому, как быстро смог адаптироваться. Мне очень помогли Кроос и Алаба. Я чувствую поддержку моих товарищей по команде и очень этому рад. Как я и говорил во время презентации, я всегда буду выкладываться на 100% за этот клуб. Пока я доволен своей работой, жду Чемпионата Мира. Мне не обязательно играть в каждом матче, у нас большая команда с настоящими профессионалами. Я чувствую себя комфортно – на 10 из 10».

О Винисиусе

«Вини для меня, как младший брат. Он помогает мне лучше говорить по-испански, мы понимаем друг друга, хотя я пока плохо говорю. Вини отличный футболист, и он доказывает это от матча к матчу. Я уверен, что он сможет в будущем выиграть Золотой Мяч».

О продлении контракта Крооса

«Тони Кроос – легенда «Мадрида». Он пользуется уважением в клубе, наслаждается футболом и ему решать, как поступать со своим будущим. Он знает, что для многих очень важно, чтобы он продолжал играть. Я помню его матчи в сборной – он всегда делал разницу. Нам будет его не хватать в Катаре».

О своем месте в рейтинге Золотого Мяча

«Бензема заслужил Золотой Мяч, он провел фантастический сезон. Мое имя впервые попало в этот рейтинг, и я очень рад, но в моей голове ничего не изменилось».

Источник