📹Игроки и тренер «Мадрида» тепло приветствовали Иско перед матчем с «Севильей»

Хотя Иско покинул «Реал Мадрид» этим летом, его бывшие одноклубники были рады вновь встретиться с ним в прошедшие выходные.

30-летний футболист пять раз выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала», но так и не смог полностью раскрыть свой потенциал. За девять лет Иско провел 353 матча и выиграл 20 трофеев с Королевским клубом.

Этим летом Иско перешел в «Севилью» на правах свободного агента, где уже восемь игр в Ла Лиге выходил в основе команды.

В минувшую субботу футболист впервые вернулся на «Бернабеу» после своего ухода из «Реала», хотя для команды Карло Анчелотти победа над «Севильей» получилась легкой (3:1), у Иско должны были остаться приятные впечатления от возвращения на стадион. Перед матчем бывшие одноклубники и тренер приветствовали его, как старые друзья.