Лука Модрич в последний момент был исключен из заявки «Реала» на матч с «Лейпцигом»

Завтра Лука Модрич не сыграет с «Лейпцигом». В последний момент хорват был исключен из заявки «Мадрида».

Королевский клуб объявил эту новость через официальный сайт, но не указал причину отсутствия Модрича. Лука без видимых проблем завершил матч «Мадрида» в прошедшую субботу с «Севильей» (3:1).

Карло Анчелотти не включил на замену Модричу какого-либо другого футболиста из кантеры.

Напомним, что завтрашний матч также пропустят Феде Вальверде, Карим Бензема, Дани Себальос и Мариано.

«Реал Мадрид» отправился в Германию и сегодня вечером проведет тренировку перед игрой, а Карло Анчелотти – пресс-конференцию, где, скорее всего, более подробно расскажет о причинах неожиданного отсутствия Луки Модрича.