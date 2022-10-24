Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Лейпциг» - «Реал Мадрид»
Завтра возвращается Лига чемпионов! «Лейпциг» примет «Реал Мадрид» в рамках пятого тура группового этапа турнира.
Предыдущая встреча команд на «Сантьяго Бернабеу» закончилась победой «Мадрида» (2:0), тогда в концовке матча забили Феде Вальверде и Марко Асенсио.
«Реал» считается фаворитом и завтрашнего противостояния: суперкомпьютер FiveThirtyEight оценивает вероятность очередной победы «сливочных» в 41%, а ничьей в 23%.
Суперкомпьютер SuperJohn солидарен: его прогноз – победа команды Анчелотти со счетом 2:1.
Напомним, что «Реал Мадрид» уже обеспечил себе место в плей-офф турнира, а «Лейпциг» пока занимает второе место в группе F.
Мы тоже верим в успех команды Карло Анчелотти, несмотря на то, что новоиспеченный обладатель Золотого Мяча завтра на поле не выйдет.
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