4 страны, которые не поставили Бензема на первое место в голосовании за «Золотой мяч»

Француз получил награду с отрывом в колоссальные 356 очков. Он набрал 549 очков, а Садьо Мане, занявший второе место, набрал всего 193.

Карим Бензема выиграл «Золотой мяч» 2022 года, и это была солидная победа.

Интересно, что журналисты только из четырех стран не поставили Бензема на первое место в своем рейтинге из пяти человек.

Естественно, журналист из Египта поставил Салаха на первое место, а Бензема на второе. Журналист, представляющий Нидерланды, тоже проголосовал за Салаха, поставив Карима на второе место.

Сенегальский избиратель поставил Мане на первое место, Бензема - на второе.