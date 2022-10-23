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Бензема и Вальверде не сыграют! «Реал» назвал состав из 25 человек на игру с «Лейпцигом»

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«Реал Мадрид» опубликовал заявку команды на игру с «Лейпцигом» в среду.

Вот состав «сливочных» из 25 человек на матч Лиги чемпионов. 

Карим Бензема и Феде Вальверде не попали в состав.

Вратари: Куртуа, Лунин, Луис Лопес.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Дотор, Аррибас.

Нападающие: Азар, Асенсио, Винисиус, Родриго, Альваро.

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