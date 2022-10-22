Карим Бензема и Тибо Куртуа представят на «Бернабеу» Золотой Мяч и Трофей Льва Яшина
Сегодня перед матчем с «Севильей» на «Сантьяго Бернабеу» Карим Бензема и Тибо Куртуа представят болельщикам Золотой Мяч и Трофей Льва Яшина, которыми были награждены в этот понедельник в Париже.
Напомним, что Тибо возвращается в состав и сегодня будет защищать ворота «Мадрида», ранее голкипер пропустил шесть матчей из-за проблем со спиной.
А вот Карим Бензема, наоборот, не сможет помочь команде из-за мышечной усталости.
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