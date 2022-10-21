«Севилья» потеряла трех игроков: новости команд и прогнозы составов на матч «Реала»

В субботу «Реал» принимает «Севилью» в Ла Лиге.

Подопечные Карло Анчелотти надеются продолжить свою беспроигрышную серию против команды, которая совсем недавно сменила тренера.

Новости команды

"Реал"

Анчелотти вызвали на игру 22 игрока, и главная новость заключается в том, что Тибо Куртуа возвращается. Дани Себальос пока не готов.

"Севилья"

Гости останутся без Карима Рекика, Фернандо и Хесуса Мануэля Короны. Хосе Анхель Кармона остается под вопросом.

Прогнозируемые составы

"Реал": Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Вальверде, Тчуамени, Модрич; Родриго, Бензема, Винисиус.