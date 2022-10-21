«Севилья» потеряла трех игроков: новости команд и прогнозы составов на матч «Реала»
В субботу «Реал» принимает «Севилью» в Ла Лиге.
Подопечные Карло Анчелотти надеются продолжить свою беспроигрышную серию против команды, которая совсем недавно сменила тренера.
Новости команды
"Реал"
Анчелотти вызвали на игру 22 игрока, и главная новость заключается в том, что Тибо Куртуа возвращается. Дани Себальос пока не готов.
"Севилья"
Гости останутся без Карима Рекика, Фернандо и Хесуса Мануэля Короны. Хосе Анхель Кармона остается под вопросом.
Прогнозируемые составы
"Реал": Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Вальверде, Тчуамени, Модрич; Родриго, Бензема, Винисиус.
"Севилья": Боно; Навас, Монтьель, Маркао, Теллес; Гомес, Гудель, Иско, Делайни, О. Торрес; Ламела.
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