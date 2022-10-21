Карло Анчелотти: «История не помнит команды, которая была бы непобедимой»

Карло Анчелотти хочет, чтобы ни болельщики, ни команда не считали «Мадрид» непобедимым и идеальным. Он поблагодарил родителей футболистов за их талант, отвечая на вопросы прессы перед игрой с «Севильей».

О предстоящем матче

«Команда в порядке, показывает хорошую динамику. У каждого матча своя история. «Севилья» сейчас пытается выбраться из сложной ситуации, они будут заряжены, и нам придется нелегко. Легких матчей здесь не бывает».

О ставках на Вальверде

«Вальверде проявил себя, но мне странно, что при его таланте, он забил только один гол в прошлом сезоне. Сегодня Феде уверен в себе и поэтому забивает, как и Асенсио».

О продлении контракта Тони Крооса

«Я говорил с Тони – он спокоен и примет решение после Чемпионата Мира, в январе или феврале. Я думаю, что он останется, сейчас он в лучшей форме, чем в прошлом сезоне, когда у него были некоторые проблемы на старте».

О возможной приостановке Ла Лиги

«Об этом я ничего не знаю: честно говоря, мне есть о чем подумать, я смогу ответить на этот вопрос, когда буду больше в теме».

Об ощущении непобедимости

«История не помнит команды, которая была бы непобедимой – любой соперник может тебя обыграть. Мы знаем, что это так, но хотим продолжать делать свою работу хорошо».

О ротациях

«Возвращается Тибо Куртуа, только Себальос у нас пока восстанавливается. Если и будут изменения, то только для того, чтобы избежать проблем в будущем. Я не буду сильно ротировать состав».

О спокойствии

«Наше спокойствие меня не беспокоит, у нас будут сложности – в этом я не сомневаюсь. Я не знаю, когда, но они точно будут, поэтому мы должны быть готовы, как в прошлом году».

О преемственности

«Преемственность очень важна в футболе, и мы постоянно должны стремиться к ней, потому что у нас не всегда получается показывать свой лучший командный футбол. Иногда мы слишком зациклены на индивидуальности, хотя нужно еще многое исправить на коллективном уровне. Что касается индивидуального мастерства, то тут нужно благодарить родителей, которые вырастили таких профессионалов».

О Марко Асенсио

«Асенсио в порядке, он хочет играть, как и все. Он отлично проявил себя в то небольшое количество игрового времени, что я ему предоставил. Марко – один из тех, кто может начать завтрашний матч с первых минут».

О предоставлении игрового времени Асенсио и Камавинге, для которых открыт вопрос поездки в Катар

«Действительно это так, но мы должны думать и о других вещах, делая выбор».

О Чемпионате Мира, как о враге

«Мундиаль – это не всеобщий враг, в каждом клубе есть футболисты, которые поедут в Катар. Нужно учитывать это. Когда турнир закончится, то мы посмотрим на состояние игроков. Думаю, что нынешний этап сезона помогает им набрать форму для Мундиаля – почти все готовы на 100%».

О Серхио Рамосе

«Серхио остается одним из лучших защитников в мире. В этом сезоне он в отличной форме, я работал с футболистами, которые в 40 лет выигрывали Лигу Чемпионов, как, например, Мальдини. Когда игрок следит за собой, то он может продлить свою карьеру».

О возвращении Иско

«Мне приятно видеть его на поле, буду рад встрече завтра. Я прекрасно отношусь к Иско – в «Мадриде» он показывал себя прекрасным футболистом, а в общении со мной – прекрасным человеком».

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