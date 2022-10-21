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Бензема назвал свои три мечты. После ЗМ он осуществил их все, но на первом месте - мама!

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Карим Бензема рассказал о своих трех мечтах, которые ему удалось осуществить.

«Это был мой лучший сезон, потому что в конце я получил «Золотой мяч», — сказал Карим Бензема RMTV.

«Я мечтал об этом с детства. Это был лучший сезон в моей жизни.

Я осуществил три мечты, которые у меня были в жизни: купить дом для мамы, перейти в «Реал», потому что это лучший клуб в мире, а третьей был «Золотой мяч».

Я очень горжусь своей работой", - сказал в заключение француз.

Француз забил 44 гола и сделал 15 передач в 46 матчах во всех турнирах за «Реал» в прошлом сезоне, завоевав при этом титулы Ла Лиги и Лиги чемпионов.

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