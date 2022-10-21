Бензема назвал свои три мечты. После ЗМ он осуществил их все, но на первом месте - мама!

«Это был мой лучший сезон, потому что в конце я получил «Золотой мяч», — сказал Карим Бензема RMTV.

Карим Бензема рассказал о своих трех мечтах, которые ему удалось осуществить.

«Я мечтал об этом с детства. Это был лучший сезон в моей жизни.

Я осуществил три мечты, которые у меня были в жизни: купить дом для мамы, перейти в «Реал», потому что это лучший клуб в мире, а третьей был «Золотой мяч».